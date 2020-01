Minecraft si trasforma ancora. Gli utenti creano (e regalano) una versione ispirata a Harry Potter

Blocchi quadrati, fatti di pixel. Nella scena dei videogiochi Minecraft può essere paragonato ai Lego. Mattoncini che in sé dicono poco ma che messi insieme possono creare qualsiasi cosa: personaggi, mondi ma soprattutto avventure.

La prima demo di Minecraft è stata rilasciata nel 2009, nel 2011 dopo è arrivata la prima versione ufficiale. Negli anni questo titolo è diventato il videogioco più venduto al mondo: oltre 250 milioni di copie. Più di Tetris e Super Mario Bros. E ora sta arrivando una nuova versione, ambientata nel mondo di Harry Potter.

Uno dei fattori che hanno reso così famoso Minecraft è l’impegno della sua community. La possibilità di creare qualsiasi cosa unendo blocchi e comandi ha permesso agli utenti di costruire mondi e avventure non previste dal godice originale. Molta fortuna hanno avuto le versione ispirate a un’altra saga: Hunger Games.

Fonte: YouTube | Il trailer della mod di Minecraft ispirata a Harry Potter

Minecraft appartiene infatti alla cateogoria di videogiochi sandbox, ripreso dai recinti pieni di sabbia destinati ai giochi per bambini. In questi titoli non esiste un obiettivo preciso e ognuno può costruire, o esplorare, il mondo messo a disposizione dei programmatori come meglio crede.

La community di modder, chi si occupa di modificare i videogiochi, Floo Network ha deciso così di creare una versione di Minecraft ispirata al mondo disegnato dalla penna di J. K. Rowling. La nuova versione verrà distribuita entro l’inizio di febbraio, gratuitamente.

Il castello di Hogwarts, la Tana, Villa Malfoy e Diagon Alley prendono così forma non solo per ospitare i giocatori ma anche per permettere loro di confrontarsi con enigmi da risolvere e nemici da sconfiggere a colpi di bacchetta.

Foto di copertina: Un frame del castello di Harry Potter in versione Minecraft

