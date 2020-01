Casalecchio, Salvini organizza una “colazione con i cittadini”, ma il titolare del bar non fa entrare i leghisti

Ha spiegato l’esercente: «Noi chiudiamo per tutti in campagna elettorale: non voglio prestarmi come cassa di risonanza a nessuna iniziativa politica»

Porta chiusa per Matteo Salvini questa mattina a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il leader della Lega aveva convocato i suoi sostenitori, in occasione del suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, per una “colazione con i cittadini” alle 9.30 al bar Dolce Lucia di via Marconi, ma il titolare ha impedito l’ingresso ai supporters del Carroccio.

Il titolare del bar, Gabriele Gandini, che ha riferito di essere stato avvisato ieri sera dalla visita di Salvini, ha manifestato la sua presa di distanza da qualsiasi attività di carattere politico: «Noi chiudiamo per tutti in campagna elettorale – ha spiegato – non voglio prestarmi come cassa di risonanza a nessuna iniziativa politica».

Ha poi aggiunto: «Sul marciapiede fuori può fare quello che vuole. Io devo mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico, non posso far entrare tutte queste persone in una volta. Possono andare ad aiutare altri a bar a prendere un caffè, non ho pregiudizi verso la concorrenza».

Qui Casalecchio di Reno (Bologna) per un caffè e un saluto veloce! Che aria frizzante! #26gennaiovotoLegaP.s. Sabato tutti a Maranello, info: legaonline.it/vieniamaranello Gepostet von Matteo Salvini am Mittwoch, 15. Januar 2020

Salvini aveva chiesto ai suoi di spostarsi all’ingresso altrimenti ci denunciano per blocco stradale». Poi, sul comportamento del titolare ha abbozzato: «Ha anche ragione, gli abbiamo occupato tutto l’ingresso».

Un episodio simile si era verificato nei giorni scorsi a Modena per un altro evento locale della Lega. Era stato annunciato un aperitivo nel pub Mr Brown di via Gallucci, senza prendere accordi col gestore, che aveva minacciato di tenere chiuso il locale. Salvini aveva poi tenuto un comizio a poca distanza dallo stesso pub.

