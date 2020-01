È morto Christopher Tolkien, il figlio dell’autore del Signore degli Anelli

È morto a 95 anni Christopher Tolkien, il figlio di J.R.R Tolkien, l’autore della saga Il Signore degli Anelli. A darne notizia su Twitter la Tolkien Society.

Christopher ha svolto un ruolo importantissimo nella cura e diffusione delle opere del padre, in particolare quelle postume come Il Silmarillion e I Racconti Incompiuti. È stato lui inoltre a disegnare la mappa della Terra di Mezzo.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x