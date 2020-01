Si sblocca Spinazzola-Politano. E l’Inter si scatena

Arrivano in nerazzurro anche Giroud e Young. Quasi fatta pure per Eriksen

Clamorosa serata di mercato per l’Inter. Pronta una raffica di acquisti per accontentare in toto Antonio Conte. Si è sbloccato lo scambio Spinazzola-Politano con la Roma. Sarà un reciproco prestito con obbligo di riscatto sui 28 milioni di euro legato, però, al raggiungimento di un tot di presenze per i calciatori: dovrebbero essere 15, indipendentemente dal minutaggio. Non solo Spinazzola, però.

L’Inter mette le mani anche su Young del Manchester United. Per l’esterno (che può giocare su entrambe le fasce) Marotta riconosce ai Red Devils un indennizzo da 1,5 milioni di euro. Fatta anche per Giroud (l’agente del francese è a Milano); stretta finale per Eriksen. L’Inter è arrivata a offrire 18 milioni di euro e sembra davvero tutto apparecchiato per l’arrivo del trequartista del Tottenham in nerazzurro già in questa sessione. Quattro acquisti, almeno due titolari. Conte sta per essere accontentato.

