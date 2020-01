Crisi in Libia, vertice di Berlino parte con la prima ombra: salta conferenza stampa congiunta. Sarraj: «Europei in ritardo e divisi»

Il vertice sulla situazione libica non è iniziato sotto i migliori auspici. La distanza tra Haftar e Sarraj è confermata dall’annuncio che la conferenza stampa finale non vedrà la partecipazione di nessun altro se non di Angela Merkel e dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

Già nei giorni scorsi, la partecipazione dei leader dei due governi divisi della Libia era stata messa in discussione, così come la volontà del generale Haftar di firmare la tregua per il cessate il fuoco raggiunta da Ankara e Mosca.

Proprio ieri è arrivata l’ultima stoccata del del generale della Cirenaica al rivale di Tripoli. Haftar ha chiuso i pozzi petroliferi dell’est della Libia in risposta all’arrivo nel Paese dei mercenari siriani del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Intanto il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha chiarito la posizione dell’Italia che da Berlino si aspetta che venga rispettato l’embargo Onu sulla vendita di armi alle due parti in guerra.

L’attacco di Al-Sarraj

Al quotidiano tedesco Welt am Sonntag, intanto, il capo del governo di Tripoli Fayez Al-Sarraj si è detto fortemente deluso dal comportamento dell’Europa tenuto finora sulla crisi libica. Al-Sarraj ha puntato il dito al Welt am Sonntag sulle divergenze che gli europei hanno avuto finora, divisi tra chi sosteneva il suo governo e chi invece, come la Francia, ha avuto un atteggiamento più favorevole nei confronti del suo avversario, Khalifa Haftar.

«L’Europa deve fare autocritica. Gli europei sono arrivati troppo tardi – ha detto il leader libico – Ci saremmo aspettati che la Ue si schierasse in modo chiaro contro l’offensiva di Khalifa Haftar, e che aiutasse a risolvere la crisi attuale».

«L’Europa purtroppo ha avuto finora un ruolo molto modesto – ha aggiunto – Anche se alcuni Paesi hanno un rapporto speciale con la Libia e sono nostri vicini con molti interessi in comune».

