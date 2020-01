WhatsAppDown: impossibile inviare video, foto e messaggi vocali

Il down è cominciato poco dopo le 12 e interessa alcune aree del mondo, compresa l’Europa occidentale

Lo avrete notato: da qualche ora anche in Italia WhatsApp sta manifestando alcuni problemi di funzionamento. È possibile inviare e ricevere messaggi di testo, ma i contenuti multimediali – foto, video e anche messaggi vocali – invece sono impossibili da inviare.

Il down è cominciato poco dopo le 12 e interessa alcune aree del mondo, compresa l’Europa occidentale. Il disservizio – riporta il sito DownDetector – viene rilevato in queste ore anche in altre zone del mondo: India, Sud Est Asiatico, Cina del Sud e Golfo Persico.

L’hashtag #WhatsAppDown è trending topic su Twitter anche in Italia. Alcuni utenti stanno segnalando disservizi anche su Instagram e Facebook.

