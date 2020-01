Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 nel Riminese

Negli giorno delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, la terra trema in Romagna. Oggi, 26 gennaio, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata a Rimini.

L’epicentro sarebbe nel territorio del comune di Montefiore Conca, a una profondità di 26 chilometri.

Il terremoto è stato percepito nella Valconca, ma al momento sembra che non ci siano danni. In tutta l’Emilia-Romagna sono aperti fino alle 23 i seggi per le elezioni regionali.

Leggi anche: