Urne aperte dalle 7 alle 23. Gli ultimi sondaggi davano il centrosinistra avanti in Emilia-Romagna di pochi punti percentuali, e il centrodestra trionfante in Calabria. Ma occhio all’astensione. Test decisivo anche per le sardine

È il giorno della verità: è il giorno del voto – per le Regionali 2020 in Calabria e in Emilia-Romagna – diventato un vero e proprio test nazionale per la tenuta del governo Conte II i cui azionisti di maggioranza sono Pd e Movimento 5 Stelle.

Occhi puntati sulla sfida, all’ultimo voto, tra Stefano Bonaccini per il centrosinistra e la leghista Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna.

07.00 - 26 gennaio

Urne aperte da stamane alle 7 e fino 23 in Emilia Romagna e in Calabria, per eleggere il presidente della Giunta regionale e i componenti dell’Assemblea legislativa.

Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle 23.00, appena terminate le operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti, e proseguirà per tutta la notte. A votare saranno 5 milioni e mezzo di persone: più di 3,5 milioni di cittadini in Emilia Romagna e 1,8 milioni in Calabria.

La posta in gioco

«Se in Emilia-Romagna vince il centrodestra, il governo deve cadere». Da tempo è diventato il mantra dell’opposizione. L’ultima a ribadirlo è stata la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante l’evento di chiusura per la campagna elettorale a Ravenna: «Se ci votate, lunedì citofoneremo a Conte, gli chiederemo di fare gli scatoloni. Io, Salvini e Berlusconi siamo pronti ad andare al governo. Se vinciamo chiederemo le elezioni».

Un riferimento alla “citofonata” di Matteo Salvini a un ragazzo nel quartiere Pilastro di Bologna accusato di essere uno spacciatore. Un gesto che per un momento aveva diviso il centrodestra («Io non l’avrei fatto», aveva dichiarato sempre la Meloni il cui partito, in crescita da mesi, galleggia sopra la soglia del 10%). Nonostante gli esponenti della maggioranza continuino a dire che si tratta di una consultazione regionale e come tale non può avere effetti sull’esecutivo, la posta in gioco è alta.

Anche perché a differenza della Calabria, dove le elezioni regionali sono passate più in sordina rispetto alla “regione rossa”, in Emilia-Romagna sembrerebbe esserci un testa a testa con Stefano Bonaccini (centrosinistra) in leggero vantaggio su Lucia Borgonzoni (centrodestra). Gli ultimi sondaggi – pubblicati circa due settimane fa – infatti davano il centrosinistra in vantaggio in Emilia-Romagna con uno scarto di circa due punti percentuali. Soffia un vento diverso in Calabria dove Jole Santelli, candidata forzista per il centrodestra, è in discreto vantaggio rispetto all’imprenditore Pippo Callipo, scelto dal centrosinistra.

In entrambi casi il Movimento 5 Stelle, da poco “orfano” dopo le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico, dovrebbe essere fuori dai giochi. Pesa, oltre al momento di crisi attraversato dal Movimento, anche la scelta di non appoggiare il candidato del centrosinistra, come invece era avvenuto nelle recenti elezioni regionali in Umbria.

Un’altra scommessa – forse la più importante di tutte – riguarda l’affluenza alle urne. Le ultime elezioni del 2014 che portarono alla vittoria del centrosinistra in entrambe le regioni, avvennero all’insegna di un’affluenza particolarmente bassa: votarono meno del 38% degli aventi diritto in Emilia- Romagna, un record negativo, e circa il 44% in Calabria. Il dato di quest’anno aiuterà a misurare anche l’impatto del movimento delle sardine che hanno caratterizzato la campagna di questa tornata elettorale.

Il voto in Emilia-Romagna

In entrambi le regioni si vota in un solo giorno, dalle 7 alle 23. Sono sette i candidati in corsa: oltre ai nomi ormai noti di Lucia Borgonzoni (candidata dal centrodestra appoggiata dalla Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e di Stefano Bonaccini (candidato del centrosinistra appoggiato anche da Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda) il Movimento 5 stelle ha candidato Simone Benini, consigliere comunale di Forlì, vincitore delle “regionarie” sulla piattaforma Rousseau.

Gli altri candidati – Domenico Battaglia, Marta Collot, Stefano Lugli e Laura Bergamini corrono – con l’eccezione di Battaglia, candidato per conto del movimento no-vax Vaccini Vogliamo Verità – per tre partiti di sinistra, rispettivamente Potere al popolo (Collot), L’Altra Emilia Romagna (Lugli) e il Partito Comunista (Bergamini).

Chi tra i candidati presidente conquisterà il numero maggiore di voti otterrà anche il premio di maggioranza: sui cinquanta consiglieri, quaranta consiglieri vengono eletti con un sistema proporzionale su liste circoscrizionali mentre altri nove vengono eletti con un sistema maggioritario sulla base delle singole circoscrizioni (l’ultimo seggio è quello del candidato presidente vincitore).

In Emilia-Romagna è consentito il voto disgiunto. I circa 3,4 milioni di cittadini chiamati al voto nella Regione, a cui è consentito votare una sola lista e un solo candidato, potranno scegliere una lista non collegata al candidato presidente (nel caso in cui si vota soltanto la lista però, il voto andrà automaticamente al candidato governatore di quella lista).

Un meccanismo su cui Bonaccini spera di capitalizzare, come ha dichiarato lui stesso durante l’evento di chiusura al circolo Arci Benassi insieme al segretario del Nicola Zingaretti, raccogliendo quei voti di chi non si identifica con il centrosinistra, ma non vuole Borgonzoni al governo della Regione: «Si vota in Emilia-Romagna e quindi mi rivolgo a tutti gli elettori della nostra Regione — ha dichiarato Bonaccini —. Mi auguro che anche nella Lega e nella destra qualcuno possa riflettere sulle mie proposte e su come ho governato».

Le elezioni regionali in Calabria

In Calabria invece non è previsto il voto disgiunto. Anche nella regione del Sud d’Italia si vota dalle 7 alle 23 in un unico turno per eleggere il Governatore, anche qui con un premio di maggioranza che assegna al vincitore almeno 16 consiglieri su 30. Quattro i candidati in tutto: oltre a Jole Santelli per il centrodestra e Pippo Callipo per il centrosinistra, troviamo Francesco Aiello per l’alleanza civica M5S e Carlo Tansi per la coalizione civica Tesoro Calabria.

Le trattative per scegliere i candidati del centrosinistra e centrodestra sono state ricche di difficoltà. Per far strada a Jole Santelli – attualmente deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia (è stata eletta per la prima volta al parlamento con Forza Italia nel 2001 ed è stata sottosegretario all Giustizia dal 2001-2006 nel secondo e terzo governo Berlusconi) – c’è voluta la rinuncia dei forzisti alla candidatura del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto non gradito alla Lega a causa di alcune vicende giudiziarie che lo riguardano. Attualmente Santelli è sostenuta da sei liste.

Profilo diverso, ma stesse vicissitudini pre-elettorali per Filippo Callipo, la cui candidatura è avvenuta soltanto dopo il sofferto ritiro da parte del governatore Pd uscente Mario Oliviero anche lui, come Occhiuto, criticato per alcune vicende giudiziarie. Nato 73 anni fa a Pizzo Calabro, Callipo ha alle spalle una carriera come imprenditore nel settore della produzione e della commercializzazione del tonno, ma è anche attivo nella produzione di gelato e nel settore alberghiero. Già presidente di Confindustria Calabria dal 2001 al 2006, è stato candidato alla presidenza della Regione Calabria nel 2010 con il sostegno di Italia dei Valori, ottenendo però soltanto il 10% dei voti.

In campagna elettorale – in cui è stato elogiato da Zingaretti a Cosenza il 24 gennaio come «simbolo di quella Calabria che combatte» per il suo impegno contro l’ndrangheta – anche Callipo aveva tentato di strizzare l’occhio agli elettori 5 Stelle, dicendosi fiducioso che sarebbero stati «molti» gli elettori pentastellati a votarlo.

Una dichiarazione che non è piaciuta al deputato M5S Paolo Parentela, coordinatore del Movimento per la campagna delle Regionali: «Noi del Movimento 5 Stelle non siamo affatto con Callipo – ha replicato Parentela – perché l’imprenditore che ha dimostrato di intendere la politica come se fosse la sua azienda personale, non ha sbarrato la porta ai vecchi ‘arnesi’ di palazzo e della burocrazia regionale». Dichiarazioni che fanno intendere che difficilmente gli elettori del Movimento verranno in suo soccorso.

