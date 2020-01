Regionali 2020, se il voto passa anche attraverso gli hashtag su Twitter

Nell’attesa che chiudano le urne per il voto delle Regionali 2020 in Emilia-Romagna e in Calabria alle ore 23, dopo una campagna elettorale piazza per piazza e, in taluni casi, porta a porta, la sfida tra centrosinistra e centrodestra continua sui social, alla ricerca di convincere gli ultimi elettori indecisi ad andare a votare.

E se su Twitter l’intera mattinata è stata segnata dal primato dell’hashtag del centrodestra #oggivotoLega (con oltre 40mila tweet), celebrato dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, che ha rinnovato l’invito a votare, nel primo pomeriggio è arrivata la risposta degli utenti anti-sovranisti con l’hashtag #iltuoCUOREnonbatteaDESTRA.

https://twitter.com/BorgonzoniPres/status/1221341273082277889

#oggivotoLega già primo nelle tendenze italiane, fantastico! 👏👏👏

Amici emiliano-romagnoli e calabresi, oggi c’è tempo fino alle 23, conto su di voi.

Liberiamo queste splendide regioni dal PD e poi liberiamo l’Italia intera! 🇮🇹 pic.twitter.com/RC8BGagpJQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 26, 2020

La contro-risposta infatti non si è fatta attendere ed è così che, col passare delle ore, è cresciuto sempre più l’hashtag #iltuoCUOREnonbatteaDESTRA, per lo più concentrato sulla sfida in Emilia-Romagna e alimentato, in parte, al movimento #FacciamoRete, superando i 20mila tweet. Insomma, una tornata elettorale all’ultimo voto, ma anche all’ultimo tweet.

Come può la terra più antifascista d'Italia rischiare di cadere nelle mani della peggiore destra che la Repubblica ricordi? Non può essere. Non può accadere. La storia non si può dimenticare o cancellare così, con un colpo di spugna.

Emilia Romagna #iltuoCUOREnonbatteaDESTRA pic.twitter.com/PQidN28Ha8 — Vincenzo Milani (@VincenzoMilani) January 26, 2020

Non si può rinnegare la propria storia e dimenticare.

Non lo meritano quelli che sono morti per la nostra libertà.

Se lo dimenticate, dopo potrete solo vergognarvi e rammaricarvi. Ma non potrete tornare indietro. Quindi pensateci bene, per favore.#iltuoCUOREnonbatteaDESTRA — Liliana Armato 🖤#FR=#FacciamoRete #HaveDemocracy (@LilianaArmato) January 26, 2020

Mio nonno mi raccontava con le lacrime agli occhi che quando fu fatto prigioniero dai tedeschi durante la deportazione riuscì a scappare a piedi nudi tra i rovi e le vallate

IN ONORE DI MIO E TUO NONNO il mio❤batterà sempre a sinistra e sono sicuro che#iltuoCUOREnonbatteaDESTRA — Antonio Lo Gerfo 🇮🇹🇪🇺 #facciamorete #FBPE (@AntoninoLogerfo) January 26, 2020

