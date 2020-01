Coronavirus e disinformazione: il ruolo dei governi e dei social network

Il nuovo coronavirus è al centro di un vortice di disinformazione. Le fake news che girano in rete stanno testando l’abilità del governo cinese di tenere sotto controllo l’emergenza sanitaria. Facebook, Twitter e Google stanno cercando frenare la diffusione di notizie false, che hanno riguardato, tra le altre cose, il numero di persone contagiate e lo stato della costruzione degli ospedali. Alcune di queste sono state documentate dal sito americano BuzzFeed.

Anche il governo cinese sta provando ad arginare alcune bufale, la principale è quella secondo cui proprio l’amministrazione cinese sarebbe responsabile dalla diffusione del virus (che non ha ancora un nome anche se si è diffuso “coronavirus”). L’ipotesi che la Cina o gli Stati Uniti abbiano provocato l’inizio dell’epidemia ha avuto una rapida diffusione, anche a causa dei rapporti complicati tra i due Paesi. Secondo quanto riportato da Axios, sono circa 13mila i post sulle pagine Facebook, sui profili Twitter e su Reddit che propagano teorie complottiste, che leggono il coronavirus come un’arma per abbassare i livelli democratici.

Alcune fake news sono state diffuse però dalle stesse autorità cinesi. L’agenzia Storyful ha scoperto che i social media della Repubblica Popolare hanno condiviso foto false in merito allo stato di costruzione dei nuovi ospedali, rubando quelle di compagnie che vendono in realtà costruzioni provvisorie.

#Update: After 16 hours of construction, the 1st building of Huoshenshan Hospital in #Wuhan has completed on Monday. The hospital is expected to be handed over to the military on Feb 2 upon completion and put into use for #coronavirus patients. pic.twitter.com/ino3U8vW0H