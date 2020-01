Napoli, pressing su Petagna. Llorente piace anche all’Athletic Bilbao

Ultimi quattro giorni di mercato, ultimi fuochi. Il Napoli, ridiventato pirotecnico contro Lazio e Juve, sta per annunciare Politano, e non solo. Sono ore calde sul fronte Llorente. Lo spagnolo, che pure era partito bene nella sua avventura azzurra, è ora chiuso. Gattuso ha le idee chiare: nel 4-3-3 è Milik la primissima scelta come perno offensivo. Come alternativa l’ex allenatore rossonero vorrebbe Petagna, ma la Spal continua a fare muro ritenendo l’attaccante l’uomo in grado di regalare una nuova salvezza.

L’offerta e le richieste

Il Napoli si è spinto fino ai 22 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore ha mostrato gradimento, gli spallini no. Si tratta, così come per l’uscita di Llorente. L’Inter, che sta definendo la cessione a titolo definitivo di Gabigol al Flamengo (17 milioni di euro più 15% di rivendita sulla prossima cessione), resta alla finestra anche se la prima scelta è Giroud. Su Llorente nelle ultime ore si registra anche l’interesse dell’Athletic Bilbao. E lo spagnolo presto potrebbe fare le valigie.

Foto di copertina Ansa

Leggi anche: