Coronavirus, in Cina il drone parlante che mette in guardia: «Indossa la mascherina e lava le mani» – Il video

L’allarme sul coronavirus incombe e in Cina si corre ai ripari. Per mettere in sicurezza più abitanti possibili dal pericolo del contagio, il popolo cinese è ricorso all’artiglieria pesante, utilizzando droni parlanti.

Gli apparecchi si aggirano per le città e chiunque vedano vagare per la strada, gli si avvicinano e cominciano a recitare il vademecum anti-virus: «Metti la mascherina, lava le mani quando arrivi a casa. Dov’è la tua maschera? Indossala. Torna a casa e dì a tutti di rimanere al sicuro. Ora il drone ti osserva».

Walking around without a protective face mask? Well, you can’t avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R

— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020