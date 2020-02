Caos prescrizione, dov’è finito Matteo Renzi? A sciare in Pakistan con il premier Imran Khan e Beatrice di York

Mentre il governo si arrovellava su come sciogliere la matassa sulla prescrizione dopo la bomba lanciata da Italia viva che ha deciso di disertare il consiglio dei ministri, tutti si sono posti la domanda: ma dov’è finito Matteo Renzi? Qualche indizio l’ha dato lo stesso ex premier sui social. «Ci sono momenti in cui è bello riscoprirsi a riflettere, ammirando la natura incontaminata. Anche a 4.000 metri. E quassù non ci sono polemiche ma solo tanta bellezza», ha scritto Renzi su Instagram, postando una foto delle montagne.

A quanto pare l’ex premier ha scelto una località sciistica particolare. Memore delle polemiche sul volo di Stato nel 2015, non è andato questa volta a Courmayeur. Ma ben più lontano. A svelare il luogo è un altro profilo Instagram, quello di Imran Khan, premier pakistano.

Il premier ha postato la foto di una tavola rotonda – non quella dei cavalieri ma sembrerebbe quella della colazione – in cui sono seduti Matteo Renzi, José María Aznar, ex primo ministro spagnolo, Beatrice di York e altre personalità eminenti. «Il gruppo è in Pakistan per un’escursione sciistica», si legge.

L’escursione è stata organizzata in occasione del primo “Festival della neve”, il cui scopo sarebbe stato quello di promuovere il turismo sciistico in Pakistan. E mentre il leader di Italia viva era a sciare, anche nel weekend il leader di maggioranza hanno continuano ad arrovellarsi per trovare una quadra sulla prescrizione. Con Palazzo Chigi che ha dovuto diramare una nota per smentire di cercare maggioranze alternative.

