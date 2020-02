Salvini annuncia sui social: «Presto per me nuovo processo. Sono tranquillo, non mollo»

«Pare che mi stia arrivando un altro processo, questa volta per abuso di ufficio. Ormai faccio la collezione come le figurine Panini. Sono tranquillo perché male non fare paura non avere». A dirlo, tramite una breve clip pubblicata sui suoi profili social è Matteo Salvini.

Nel video ha poi sottolineato di essere fiducioso nei confronti della magistratura, che il senatore considera «sana al 99%». «Però se pensano di fermarmi con un processo a settimana, hanno trovato il Matteo sbagliato e la Lega sbagliata. Certo ho bisogno di voi», ha concluso rivolgendosi ai suoi sostenitori.

Solo la scorsa settimana, il 12 febbraio, sulla vicenda della nave Gregoretti l’aula del Senato ha detto sì all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader del Carroccio.

La votazione a palazzo Madama si è conclusa con 76 voti favorevoli, 152 contrari e nessun astenuto, l’Aula ha respinto l’ordine del giorno presentato da Forza Italia e Fratelli d’Italia che chiedevano di negare l’autorizzazione all’ex ministro dell’Interno, richiesta dal tribunale dei ministri. La Lega non ha partecipato al voto, uscendo dall’Aula.

Leggi anche: