La foto e la falsa storia della «risorsa» che urina nella metro romana

Il 18 febbraio 2020 un utente di nome Marco pubblica nel gruppo Facebook Bologna d’è desta la foto di un uomo intento a urinare a bordo di un vagone della metropolitana. Secondo l’utente Facebook il fatto sarebbe accaduto a Roma e l’uomo sarebbe una «risorsa», termine usato politicamente per indicare un cittadino straniero in Italia.

«Una “risorsa” sulla Metro romana,avviso alle autorità competenti,se capita a me di assistere a una scema del genere,io lo gonfio,poi fate ciò che volete,sono nullatenente,vi rido in faccia», scrive l’utente Marco dando il via ai commenti degli altri iscritti al gruppo: «ci odiano» scrive Olindo, «E tra un po’ toglieranno pure i decreti sicurezza» scrive Gabriello. La foto, tuttavia, non è stata scattata in Italia.

La foto circola da anni e venne già spiegata nel 2016 a seguito della stessa narrativa proposta agli utenti diffondendola nei gruppi Facebook italiani. In precedenza, nel 2014, venne pubblicata da alcuni cittadini francesi:

La metropolitana in questione è quella di New York, il dubbio doveva giungere una volta notata la mappa appesa poco sopra i sedili:

La prima pubblicazione della foto venne fatta su Instagram il 24 febbraio 2014 dall’account @vio_sagrav gestito da una ragazza di New York di nome Vargas Viomari.