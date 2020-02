Psg: bufera su Icardi, Di Maria e Cavani. Festa notturna dopo il ko di Dortmund – VIDEO

Non è stato il tridente sconfitto al Signal Iduna Park di Dortmund, ma è quello delle polemiche. A Parigi è bufera social sulla squadra dopo che il trio Cavani-Di Maria-Icardi ha festeggiato nella notte il triplo compleanno dei diretti protagonisti con balli a torso nudo, brindisi e canti fino all’alba. I tifosi, ancora scottati dal ko in Germania (e con la Champions che rischia di essere il solito miraggio), si sono scatenati sulla rete criticando l’atteggiamento dei calciatori. Non tanto per la festa in sé, ma per i modi e le ore piccole che l’hanno accompagnata.

Icardi ha compiuto gli anni mercoledì, Cavani e Di Maria venerdì scorso. Hanno, dunque, aspettato per celebrare l’avvenimento tutti insieme. Lo hanno fatto, però, due giorni dopo la brutta figura europea, a poche ore dall’allenamento di oggi e a 48 ore dal match del Parco dei Principi contro il Bordeaux. Il più sobrio è stato Mbappé, Verratti non si è presentato.

Il precedente ravvicinato

Si attende, ora, la presa di posizione di Tuchel e della società dopo che lo stesso allenatore a inizio mese aveva sbuffato per un party ‘profondo’ di Neymar, arrivando a dire che ‘Non diamo l’immagine di una società seria’. In attesa delle reprimende, ci pensano i tifosi. Che sui social non stando andando per il sottile.

