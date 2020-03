Inter, Zhang durissimo con Dal Pino: ‘Pagliaccio’

L’attacco è durissimo. Lo porta, attraverso una Instagram story, Steven Zhang, presidente dell’Inter e vicepresidente federale. Nel mirino c’è il presidente della Lega, Paolo Dal Pino, dopo le polemiche scaturite per la decisione di rinviare domenica sera Juventus-Inter: “Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto- scrive Zhang-. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che io abbia mai visto”.

E ancora: “24 ore, 48 ore, sette giorni e cos’altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? Ora parli di fair play e competizione leale? Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7? Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. E’ così che si farebbe nel 2020′.

I toni sono durissimi, il messaggio lungo e pesante: “E’ una cosa che interessa a tutti nel mondo, non importa che tu sia interista o juventino, o tifoso di nessuna squadra. Per favore, stai attento. E’ la cosa più importante per te, la tua famiglia e la nostra società”.

Foto di copertina Ansa

