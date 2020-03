Zhang torna alla carica: ‘Parole pesanti? No, troppo leggere’. E Agnelli…

Attacca, finanzia l’ospedale Sacco per la ricerca, attacca di nuovo. Steven Zhang torna alla carica. Nel mirino c’è ancora il presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino, che martedì sera era stato definito ‘Pagliaccio’ dal giovane presidente dell’Inter nell’ambito delle polemiche sulla gestione dei rinvii delle gare di A della scorsa settimana’.



Oggi Zhang rincara: ‘In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole – dice in una intervista al Financial Times-. Io invece penso siano state leggere, non abbastanza forti quando si parla della salute pubblica’.



Di Zhang, invece, ha parlato e bene Andrea Agnelli: ‘Due settimane fa abbiamo cenato assieme e abbiamo a lungo discusso dell’epidemia, in Cina e non solo – dice il presidente della Juve -. Lo stimo molto e so che anche per lui la priorità assoluta è la tutela della salute pubblica’.

Foto di copertina Ansa