Coronavirus, Spadafora: «Partite di serie A in chiaro». Ora la palla passa a Sky. Tommasi (Assocalciatori): «Fermiamo il campionato»

Sulle partite in chiaro in tempi di emergenza coronavirus il ministro dello Sport torna all’attacco. «C’è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti tv e l’Agcom, perché continuo a pensare che, in questo momento, sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega di A. Per questo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta». Ora la palla passa a Sky.

Il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato alla carica, rinnovando la richiesta per la trasmissione delle partite di Serie A in chiaro, vista la crescente emergenza dopo diffondersi del coronavirus, che ha portato alla decisione di giocare i match a porte chiuse.

«La Lega di Serie A – riferisce all’I una fonte qualificata del Ministero dello Sport – potrebbe deliberare domani il suo ok alla trasmissione in chiaro delle partite dei prossimi due giorni, ma solo se arriverà il nulla osta da parte di Sky».

Da giorni – replica una fonte di Sky Sport all’Ansa – «era uscita la disponibilità a dare in chiaro su Tv8 la partita Juventus-Inter, per venire incontro agli appassionati di calcio in questa fase così delicata, ma la Lega Calcio, peraltro con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione. Questo era e questo rimane: i vincoli e i limiti permangono».

«Fermiamo il campionato!!! Serve altro? Stop football!!». È il tweet, a corredo di una fotonotizia sulla “chiusura della Lombardia per coronavirus”, pubblicato sull’account ufficiale di Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori. Gli ultimi provvedimenti del Governo nazionale per fronteggiare l’emergenza sanitaria hanno stimolato l’intervento del leader del sindacato dei calciatori.

