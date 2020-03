Coronavirus, Trump dichiara emergenza nazionale: «Gli Usa sconfiggeranno la minaccia». Quasi 2.000 i contagi

Donald Trump dichiara emergenza nazionale in tutto il Paese dopo che sono stati superati i 1900 casi di contagio in tutto il Paese. «Assicureremo massima flessibilità nella lotta al virus», ha detto il presidente americano, spiegando che con lo stato di emergenza nazionale ci saranno a disposizione almeno 50 miliardi di dollari per venire in soccorso degli stati più colpiti». Questo l’atteso annuncio del capo della Casa Bianca nel corso della conferenza stampa sull’emergenza coronavirus convocata per le 15 di Washington (le 20 in Italia).

La dichiarazione è dunque funzionale allo sblocco di più fondi, più rapidamente, per gli Stati e i governi locali al fine da contrastare il coronavirus. «Chiederemo agli ospedali di preparare dei piani di emergenza», ha proseguito Trump.

Il presidente potrebbe fare ricorso allo Stafford Act, che consente alle imprese di accedere ai fondi federali e di elargire maggiori aiuti agli Stati e alle comunità locali. Il presidente è stato criticato negli ultimi giorni per la lenta risposta alla pandemia da coronavirus che per settimane è stata definita una semplice influenza.

Nell’attesa delle parole di Trump, la borsa di Wall Street ha registrato buone prestazioni in territorio positivo. Il Dow Jones sale del 3,87% a 22.018,76 punti, il Nasdaq avanza del 3,43% a 7.449,36 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 3,73% a 2.572,55 punti

Attualmente, aveva ragionato Trump nelle scorse ore, «grazie al fatto che abbiamo dei confini molto forti, ci sono solo 40 morti per coronavirus. Se avessimo confini più deboli o aperti – aveva precisato – il numero sarebbe molto più elevato».

