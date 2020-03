Coronavirus, le immagini dei mezzi militari che portano via le bare da Bergamo – Video

Colpiscono sui social le immagini partite ieri sera da Bergamo, dove un convoglio di trenta camion dell’esercito ha trasportato una settantina di bare fuori dalla città, dove ormai non c’è più posto per poterle accogliere. Nella Bergamasca l’emergenza coronavirus si sta abbattendo in modo drammatico, con il cimitero comunale ormai incapace di ospitare tutte le vittime e l’unico forno crematorio, attivo 24 ore su 24, che non riesce a far fronte a tutte le bare in arrivo ogni giorno.

