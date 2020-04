Torino, sfregio sui muri del cimitero di Beinasco: svastiche a pochi giorni dal 25 aprile

Quatto svastiche sono apparse sui muri del cimitero di Beinasco, alle porte di Torino. Questa mattina un cittadino, dopo aver notato le scritte dipinte di nero, ha avvisato immediatamente la polizia locale. I simboli sarebbero stati tracciati nella notte.

SVASTICHE SUL MURO DEL CIMITERO DI BEINASCO!Sinistra Popolare di Beinasco condanna in maniera assoluta e determinata il… Gepostet von Sinistra Popolare Beinasco am Dienstag, 21. April 2020

«Condanniamo in maniera assoluta e determinata il gesto criminale», si legge in un post su Facebook di Sinistra Popolare di Beinasco. «Un atto offensivo verso tutti e irrispettoso anche e soprattutto perché compiuto in un luogo caro per la memoria dei nostri cari: il cimitero», si legge nel gruppo Facebook.

«Auspichiamo che tutte le forze politiche vogliano condannare questo gesto e che i responsabili siano identificati dalle Forze dell’Ordine».

