Sondaggi, Openmedia della settimana: balzo in avanti di Forza Italia, giù Lega e Italia Viva

OpenMedia è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Open. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa

Settimana dal 19/4 al 25/04/2020

Forza Italia torna protagonista in una settimana che ha visto divulgati solo quattro sondaggi di altrettanti istituti demoscopici di rilievo. In crescita di uno 0,6%, il partito di Silvio Berlusconi è quello che guadagna di più rispetto a tutti gli altri. Non solo: nonostante un modesto 6,8% medio, è anche l’unico a guadagnare nella coalizione di Cdx, ultimamente in stallo a causa del costante declino della Lega. Quest’ultima perde ancora uno 0,2%, portandosi a un netto 28% (il valore più basso è il 25,9% di Ixè), mentre Fratelli d’Italia rimane in pratica stabile al 13,5%.

È presto per parlare di tendenza, ma è un fatto che gli italiani abbiano apprezzato l’atteggiamento “responsabile” che FI ha assunto in queste settimane nei confronti del governo, rispetto a quello polemico dei suoi partner di destra.

È stabile anche il Partito Democratico che questa settimana si trova al 21,2%, mentre guadagna qualcosa il M5S che sale al 14,9% (16,4% per Ixè). Scende di nuovo al 3,4% Italia Viva, nonostante l’ottimo 5,1% di Emg, doppiata nei numeri proprio da Forza Italia. La Sinistra è al 3,1% e Azione di Carlo Calenda al 2%.

Istituti considerati: Swg, Tecnè, Emg, Ixè

