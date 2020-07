California, dispersa la star di Glee Naya Rivera: era in barca con il figlio di 4 anni – Video

Risulta dispersa l’attrice americana Naya Rivera, star della serie tv Glee, scomparsa durante una gita in barca sul lago Piru in California. Il timore delle autorità è che l’attrice sia annegata. Come riporta Reuters, è in corso da alcune ore una vasta operazione di ricerca da parte dell’ufficio dello sceriffo della Contea di Ventura con l’aiuto di elicotteri e sommozzatori.

Ieri la 33enne aveva noleggiato una barca con suo figlio di quattro anni. Dopo circa tre ore, un’altra barca ha intercettato quella di Rivera con a bordo solo il bambino, che stava dormendo. Il piccolo ha spiegato alle autorità che aveva fatto un bagno con sua madre, che però non è più risalita a bordo.

