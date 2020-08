California, enorme incendio a est di Los Angeles, 8mila in fuga: «Le fiamme sono fuori controllo» – Le immagini

Le foto mostrano le proporzioni del disastro. Intanto, gli sfollati sono stati trasferiti in alcuni centri di accoglienza allestiti negli hotel locali e nelle scuole

La Cherry Valley di Los Angeles sta bruciando ormai da due giorni e le immagini che arrivano dalla zona est della metropoli californiana mostrano un panorama infernale. Dalle 17 ora locale di venerdì 31 luglio, sono andati persi circa 12mila acri di vegetazione a causa delle alte fiamme, dicono i vigili del fuoco della contea di Riverside, ancora «fuori controllo».

Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles Thousands evacuated as Apple Fire burns east of Los Angeles Cherry Valley, Los Angeles

Sono più di 7.800 le persone evacuate a causa dell’incendio. Sono stati allestiti all’interno di hotel locali nella Beaumont High School centri di accoglienza per i cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. In queste strutture, stando a quanto dichiarato dal portavoce dei vigili del fuoco Rob Roseen, sono applicati tutti i protocolli per evitare il contagio da Coronavirus: screening della temperatura all’ingresso, obbligo di mascherine e distanziamento sociale.

Leggi anche: