Emma Bonino pianta un seme di cannabis in terrazzo: lo faccio per la campagna #Iocoltivo – Video

«Non ho mai fumato uno spinello in vita mia perché non mi piace ma questo non vuol dire che tu non lo devi fare», è l’appello della senatrice

La senatrice Emma Bonino ha scelto di aderire alla campagna per la legalizzazione della Cannabis #IoColtivo, piantando un seme nel terrazzo di casa: «Ho deciso di obbedire alla sentenza della Corte che ammette la coltivazione per uso personale. Speriamo che nasca e poi vi aggiorno. Finché rimane proibita aiuta solo le mafie».

Bonino ricorda che i consumatori di cannabis in Italia sono alcuni milioni: «Non ho mai fumato uno spinello in vita mia perché non mi piace ma questo non vuol dire che tu non lo devi fare se non fai male a nessuno».

Alla campagna #IoColtivo, lanciata lo scorso aprile, hanno aderito 2.500 cittadini tra i quali 16 parlamentari, tutti scegliendo di coltivare nelle proprie abitazioni. Ogni anno si stima che in Italia siano circa 100mila gli italiani che coltivano cannabis per uso personale.

