Whatsapp, down in tutto il mondo. Impossibile inviare o ricevere messaggi per circa un’ora

Su Twitter l’hashtag #whatsappdown è finito in trending topic in pochi minuti. Secondo il sito di monitoraggio Downdetector, il disguido è stato di portata mondiale

Tutto il mondo col fiato sospeso per un’ora scarsa. Nella tarda serata di martedì, WhatsApp ha smesso di funzionare. Sui social sono rimbalzate migliaia di segnalazioni sul down del servizio di messaggistica più usato a livello globale. Su Twitter l’hashtag #whatsappdown è presto salito in trending topic.Si pensava fosse un malfunzionamento che interessava solo alcune zone dell’Europa e invece il sito di monitoraggio Downdetector segnala che il disguido è stato di portata mondiale.

Impossibile decine e decine di minuti inviare messaggi perché rimanevano in sospeso, da mobile appariva anche il messaggio «controllo nuovi messaggi in corso». Impossibile riceverli, dunque. A lungo non è stato possibile accedere neanche alla versione web e conseguentemente è stato impossibile uploadare e downloadare file multimediali di ogni genere. Il servizio ha ripreso a funzionare regolarmente intorno alle 23.

Leggi anche: