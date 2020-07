“Shooting the Mafia”, il (meraviglioso) documentario sulla fotoreporter Letizia Battaglia

Esce oggi nelle sale italiane Shooting the mafia, il documentario sulla grande fotografa palermitana Letizia Battaglia, distribuito in Italia da I Wonder Pictures con Unipol Biografilm. Una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di strada, per documentare i morti di mafia, all’impegno in politica, Letizia Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo e nell’Italia tra gli anni Settanta e Novanta.

Intrecciando interviste e testimonianze d’archivio, la regista americana Kim Longinotto racconta la vita di un’artista passionale e coraggiosa, mostrando non solo un’esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia italiana.

In cerca di una libertà che passa per il sogno di una Sicilia sciolta dalle catene della mafia.

