Anche il tormentone ha un amarcord: il singolo estivo (da un minuto e poco più) di Las Ketchup e Valeria Rossi – Il video

Fermi tutti. L’estate 2020 oltre ai soliti tormentoni propone la reunion che non ti aspetti: Las Ketchup e Valeria Rossi insieme con il singolo Summer Mania. Un titolo decisamente in linea con i primi anni del 2000, quando durante la bella stagione ci si godeva il Solero Algida – non il ricoperto, ma il barattolo pieno di palline ghiacciate con aromi chimici – sotto l’ombrellone.

Le regine di Asereje e la ragazza che voleva Tre parole: sole, cuore, amore, ci riportano indietro di 20 anni, nonostante le rispettive carriere musicali, seppur a singhiozzo e in sordina, siano continuate nel corso di questi anni. Dicevamo: il brano si intitolo Summer Mania. È stata composta come colonna sonora dei biscotti Grisbì, eppure ne è nato un videoclip che continua a macinare visualizzazioni. Un minuto e 30 di esibizione. Una strofa e un ritornello e nulla più.

Non è certo il tormentone più riuscito dell’anno e non è detto lascerà il segno rispetto ai vari Takagi e Ketra, Bobo Vieri o Fedez. È una canzonetta, orecchiabile, senza pretese ma che, non si sa perché, ti rimane nella testa. E diciamolo: vale una sbirciatina.

