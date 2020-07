Joy division, 40 anni fa usciva Closer, l’ultimo album della band britannica: 5 canzoni per ricordarlo – Video

Per ricordare l’uscita dell’album è stata creata una classifica delle migliori 50 canzoni della band britannica. Ecco la top five

Quarant’anni fa, il 18 luglio 1980, usciva l’ultimo album dei Joy Division: Closer. Dopo il suicidio del frontman Ian Curtis, avvenuto lo stesso anno, il resto della band decide di continuare l’attività musicale dando vita a un nuovo gruppo: i New Order. Per ricordare l’uscita dell’album è stata creata una classifica delle migliori 50 canzoni della band britannica. Ecco la top five:

Atmosphere (Live Les Bains Douches 1980) Love Will Tear Us Apart (1980) Transmission (Live At Something Else Show 1979) Dead Souls (Performance From “Control” 1979) She’s Lost Control (Live At Something Else Show 1979)

