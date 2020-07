La sfida di Ahmad: dai palleggi nella piazza di Teheran al sogno diventare un freestyler professionista

Ahmad Babeieia ha una malformazione che colpisce le gambe e un braccio. Ma palleggia come un campione

Il freestyler iraniano di 22 anni Ahmad Babaieia ha un sogno simile a milioni di altri giovani: essere un atleta professionista. Ahmad è nato con una malformazione che colpisce le sue gambe e un braccio.

«Sin da quando ero bambino, sono stato appassionato di calcio. È vero che ero un po’ più debole fisicamente, ma sono stato in grado di continuare e arrivare fin qui», ha spiegato Ahmad mostrando i suoi straordinari dribbling e la giocoleria ad alcuni passanti in Piazza Azadi a Teheran, in Iran.

Le sfide non spaventano Ahmad che ha continuato ad allenarsi a casa e in spazi aperti a causa delle misure di confinamento del Covid-19. Spera di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo del prossimo anno.

La sua faticosa routine di allenamento consiste in due ore al giorno di esercizi e fino a sette ore quando si sta preparando per le competizioni.

Video in copertina: Carlotta Megali

Leggi anche: