Zanardi, il medico della clinica riabilitativa: «Sarà come scalare l’Himalaya. Ma faremo tutto il possibile»

Da due giorni Alex Zanardi si trova ricoverato alla clinica Villa Beretta, in provincia di Lecco. È qui che trascorrerà il suo periodo di riabilitazione dopo più di un mese dall’incidente dello scorso 19 giugno. «Alex Zanardi percepisce qualcosa del mondo attorno a lui?».

Alla domanda posta dalla giornalista del Corriere della Sera, Franco Molteni, dirigente dell’Unità Operativa della clinica di riabilitazione, risponde con una metafora: «Quello che posso dirle è che in questo momento lui è davanti all’Himalaya. Non possiamo essere stupidamente ottimisti e avere ora la certezza che arriverà in cima, ma non possiamo nemmeno essere preventivamente disfattisti e dirci sicuri che non ce la farà».

Una risposta che rileva la riservatezza chiesta dalla famiglia Zanardi sulle condizioni di Alex e la promessa del medico di non rivelare le condizioni dell’atleta. Proprio ieri il figlio ha detto: «Sono sicuro che papà ce la farà». Parlando della clinica, Niccolò Zanardi ha commentato: «Qui ci sono i massimi esperti nella riabilitazione neurologica».

Leggi anche: