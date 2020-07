Le telefonate per evitare i controlli sulla droga e gli arresti fotocopia. Così Montella “dirigeva” la caserma di Piacenza

Un pusher pentito. La confessione. E l’inizio dell’inchiesta. Torture, botte, minacce, orge e festini. Ma anche spaccio di droga. Sulla caserma dei carabinieri di Piacenza cominciano a emergere ora più chiaramente i legami tra i protagonisti della vicenda – l’appuntato Giuseppe Montella in testa che sta rispondendo alle domande dei pm dalle 11.30 di oggi – e il traffico di stupefacenti. Dei suoi contatti con i pusher della provincia piacentina si trova traccia anche sui social. Ma – rilevano le carte dell’inchiesta – nessuna segnalazione da parte dei superiori.

In questa rete di spaccio c’è anche la compagna di Montella, Maria Luisa Cattaneo, ora ai domiciliari. Con lui organizza il trasporto che arriva fino alla periferia milanese. Quello che fa Montella è occuparsi della scorta e tutela del trasporto di stupefacenti, affidato ai fratelli Matteo e Simone Giardino. Ed è proprio la sua posizione all’interno dell’Arma – secondo i procuratori – a permettergli di verificare la presenza di eventuali pattuglie lungo il tragitto. Tanto che Montella coinvolge anche un amico finanziare del nucleo cinofili informandolo della presenza di una pattuglia “mirata”.

Sono sempre Montella e la sua squadra che trovano gli spacciatori e li arrestano in serie, con ritmi sempre più serrati. Le circostanze sono sempre simili: stando ai verbali firmati da quelli della Levante, i pusher si troverebbero sempre nei pressi della caserma, sarebbero stati praticamente tutti colti in flagranza di reato (quindi per il carabiniere scatta l’obbligo di arresto immediato) e sarebbero tutti aggressivi, ragion per cui i militari rispondono con forza, un modo, ovviamente, per giustificare i segni di percosse. Gli arresti si moltiplicano, «quasi uno a settimana», segnano le cronache locali del 2017, e il canovaccio è sempre lo stesso, scrive Repubblica.

Il primo a insospettirsi di quegli arresti fotocopia è il comandante provinciale, il colonnello Stefano Piras. «Un appuntato, senza la supervisione di un superiore, non può effettuare indagini anche banali come possono essere quelle sullo spaccio», ha spiegato un investigatore a Repubblica. Dal 2018 al 2019 dopo il commento di Piras, l’appuntato Montella riduce le operazioni. Ma a partire da marzo 2020, proprio in fase lockdown, il nuovo comandante provinciale lamenta il basso numero di arresti. E così l’incubo della caserma Levante ricomincia e riprendono i pestaggi e le torture.

