Proietta un film hard in piazza a Bologna, lo studente lancia la campagna online per la multa: ripagata in poche ore

«Passando per la piazza qualche giorno fa mi sono detto: ti immagini come sarebbe guardare un porno su questo telo? Si può fare». La storia di Carlo Ferretti, studente di 24 anni di Ingegneria a Bologna, ha quasi del surreale. È il 23 luglio quando decide di proiettare per circa 15 minuti un film hard sul maxischerzo di Piazza maggiore approfittando dell’annuale rassegna estiva «Sotto le stelle del cinema».

FACEBOOK | La schermata della raccolta fondi lanciata da Carlo Ferretti

La proiezione viene però interrotta dalle forze dell’ordine e il ragazzo riceve una multa di 5mila euro. Ma appena si è diffusa la notizia sui social è partita una campagna di firme in sua difesa, per fare cancellare la sanzione. Ma è lo stesso Carlo ad aver aperto lui stesso una raccolta fondi per pagare la multa: l’obiettivo è stato raggiunto in poche ore.

«Si può fare se non nuoci a nessuno», ha detto all’emittente È Tv lo studente, parlando della serata goliardica. «Sono andato in piazza con un proiettore e ho scelto un vintage anni Ottanta: Il prezzo della Gloria», ha raccontato lanciando poi anche una provocazione. «Visto che sul verbale della multa c’è scritto che proiettavo il film hard in piazza senza autorizzazione sarebbe bello sapere se si possono chiedere le autorizzazioni in Comune per fare un cineforum porno alle tre di notte».

