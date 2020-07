Insieme per Alex Zanardi, gli atleti paralimpici italiani cantano “Don’t stop me now” dei Queen – Il video

Un messaggio di forza e speranza arriva dagli atleti paralimpici italiani che si sono uniti per manifestare sostegno al campione bolognese Alex Zanardi, attualmente ricoverato in terapia intensiva neurochirurgica all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo aver subito una serie di interventi. A unire le loro voci sulle note di Don’t stop me now dei Queen, sono stati in tanti. Da Bebe Vio a Martina Caironi, passando per Daniele Cassioli, Simone Barlaam, Giulia Ghiretti, Mario Bertolaso, Nicole Orlando e molti altri atleti. Nella clip – aperta dalla voce della cantante Annalisa Minetti – appare anche una rappresentanza della nazionale italiana di scherma paralimpica e della nazionale italiana volley femminile sorde. I saluti finali del video sono del presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli.

Leggi anche: