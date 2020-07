Milano, scippo del cellulare in diretta alla stazione centrale – il video

Dopo aver individuato la potenziale vittima, due malviventi alla fermata Stazione Centrale (linea verde) di Milano, si avvicinano per rubarle il cellulare. La ragazza aspettava sulla banchina l’arrivo del metrò intenta, come spesso accade in queste circostanze, a mandare messaggi: i due le hanno strappato il cellulare dalle mani e sono scappati. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno però udito le urla della donna e in seguito hanno rintracciato e arrestato i ladri.

