Coronavirus, l’Oms: «Non c’è ancora un vaccino. E potrebbe non esserci mai» – il video

Prosegue incessante la ricerca di un vaccino efficace contro il Coronavirus, ma al momento non ci sono certezze. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), attraverso le parole del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus: «C’è un certo numero di vaccini in sperimentazione nel mondo», ha detto in conferenza stampa a Ginevra. «Speriamo di riuscire ad averne uno efficace e sicuro a disposizione. Ma dobbiamo essere chiari: non c’è ancora un proiettile d’argento al momento. E potrebbe non esserci mai».

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

