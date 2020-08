Inaugurato il nuovo ponte di Genova. Conte: «Non siamo qui a tagliare nastri» – la diretta

La cerimonia d’inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera, il ponte “Genova-San Giorgio”, a due anni dal suo crollo, è stata accompagnata dalla lettura dei nomi delle 43 vittime. Subito dopo sono state suonate le note del Silenzio. Poco prima della lettura dei nomi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato privatamente in Prefettura il Comitato dei familiari delle vittime.

«Le responsabilità non sono generiche, hanno sempre un nome e un cognome. Sono sempre frutto di azioni che dovevano essere fatte o di omissioni che non dovevano essere compiute. Quindi è importante che vi sia un’azione severa, precisa e rigorosa di accertamento delle responsabilità», ha detto Mattarella durante l’incontro. «Ed è importante – ha aggiunto il presidente – che vi sia un’azione che regoli, sperando che ciò non avvenga più, quel che si deve fare per i parenti delle vittime».

Conte: «Non siamo qui per tagliare un nastro»

Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Non siamo qui per tagliare un nastro, e forse non è neanche facile abbandonarsi a intenti celebrativi», ha detto il premier. «È ancora troppo acuto il dolore della tragedia».

«Questo Ponte ci restituisce un’immagine di forza e anche di leggerezza», aggiunge. Il Ponte di Genova «è un’opera mirabile frutto del genio italico, di una virtuosa collaborazione tra politica, amministrazione locale, impresa e lavoro».

Leggi anche: