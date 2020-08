Grave incidente in bici per Simon Cowell, re dei talent show e papà di X Factor e America’s Got Talent

È stato operato alla schiena dopo un brutto incidente in bicicletta a Malibu, in California, negli Usa: Simon Cowell, re dei talent show e papà di format come America’s Got Talent e X Factor, ha subito un’operazione di cinque ore nella notte di sabato. Secondo Variety l’operazione è durata cinque ore. «Ha subito gravi ferite, ma è stato fortunato», scrive People citando una fonte vicina al produttore.

Simon Cowell, classe 1959, è nato a Londra ed è un imprenditore musicale e tv, creatore e giudice di America’s Got Talent della Nbc. All’inizio degli anni 2000 è diventato famoso negli Usa come giudice di American Idol della Fox. Oggi è anche responsabile delle versioni globali dei format Got Talent e X Factor.

Simon «è caduto sabato pomeriggio mentre provava la sua nuova bici elettrica nel cortile di casa sua a Malibu con la sua famiglia», dice un portavoce a Variety. «Si è fatto male alla schiena ed è stato portato in ospedale. Sta bene, è sotto osservazione ed è nelle migliori mani possibili».

In copertina EPA/MIKE NELSON | Simon Cowell sulla Hollywood Walk of Fame a Hollywood, in California, USA, 22 agosto 2018.

