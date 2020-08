L’Fbi pubblica la bufala antisemita dei Protocolli dei Savi di Sion su Twitter, poi chiede scusa

Il 19 agosto 2020 l’account Twitter ufficiale dell’Fbi, il principale corpo della polizia federale degli Stati Uniti, pubblica un link a un archivio contenente i fantomatici Protocolli dei Savi di Sion, la bufala storica usata contro il popolo ebreo durante la propaganda complottista antisemita nel secolo scorso (e che prosegue anche nei giorni nostri). Spiegazioni? Nessuna, solo un testo con il titolo del documento falso che ha generato tanta confusione e critiche: «Protocols of Learned Elders of Zion».

Qualche ora dopo l’Fbi si rende conto di aver fornito una comunicazione sul proprio canale social senza alcun senso, creando confusione e facendo credere ai fanatici del complotto e non solo che si trattassero di documenti confermati e divulgati con tale obiettivo. Vengono diffusi, come risposta pubblica, due tweet in cui si cerca di spiegare quanto accaduto.

Ecco i testi dei due tweet con i quali l’Fbi spiega l’accaduto:

Tweet 1: «Earlier today FOIA materials were posted to the FBI’s Vault and FOIA Twitter account via an automated process without further outlining the context of the documents. We regret that this release may have inadvertently caused distress among the communities we serve.»

Tweet 2: «The FBI often receives information from members of the public, which is captured in our permanent files and released under FOIA law. The FBI must process historical files that were collected in the past, some of which may be considered offensive»