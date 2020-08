MotoGp, dramma sfiorato sulla pista di Zeltweg per Maverick Viñales – Il video

Tragedia sfiorata in MotoGp a Zeltweg, in Austria, per il pilota catalano Maverick Viñales. Ieri lo spagnolo è rimasto improvvisamente senza freni sulla sua Yamaha M1 mentre viaggiava a una velocità superiore ai 200 km/h. A quel punto il pilota si è gettato sulla pista rialzandosi senza conseguenze. La moto invece è andata a sbattere contro le protezioni del circuito e ha preso fuoco.

Viñales aveva rischiato di rimanere coinvolto in un brutto incidente già la settimana scorsa, quando Johann Zarco con la sua Ducati ha allargato la traiettoria prima della staccata e ha tagliato la strada alla Yamaha di Franco Morbidelli che è stato toccato sull’anteriore a 300 km all’ora. I due sono andati fuori pista e le moto sono volate via, attraversando la pista e sfiorando di pochissimo Valentino Rossi e lo stesso Viñales.

