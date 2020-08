Sos dalla Louise Michel, la motovedetta finanziata da Banksy: «Un morto a bordo, non governiamo la nave e nessuno risponde»

L’imbarcazione, di circa 30 metri, si trova in una condizione di sovraffollamento. Le 219 persone salvate sono ammassate sul ponte e alcune di loro sono ferite

A poche ore dalla partenza, la nave battente bandiera tedesca “Louise Michel”, finanziata dall’artista di strada britannico Banksy, ha già soccorso i primi naufraghi. Ma la situazione a bordo è critica: l’equipaggio continua a lanciare SOS via Twitter mentre si trova in zona Sar maltese, denunciando una condizione insostenibile ed una Europa che «ignora i nostri appelli di emergenza per un’assistenza immediata».

Ieri sera, 28 agosto, dalla nave era arrivata la prima comunicazione della presenza di un morto a bordo. Stamattina, nel suo ultimo Tweet, l’organizzazione ha rinnovato l’appello, specificando che a causa del sovraffollamento del ponte non sono in grado di operare manovre in sicurezza.

«Ripetiamo – scrivono nel messaggio – #LouiseMichel non riesce a muoversi in sicurezza e nessuno sta venendo ad aiutarci. Le persone soccorse hanno subito un grave trauma, è ora che vengano portate in un posto sicuro. Abbiamo bisogno di assistenza immediata».

A bordo c’è un equipaggio di 10 persone, al quale si uniscono, su una totale di 30 metri di spazio, 219 sopravvissuti. «Trentatré si trovano ancora su una zattera di salvataggio e il corpo di una persona deceduta era tenuto in un sacco per cadaveri». Molti dei sopravvissuti hanno «bruciature da carburante e sono in mare da giorni. Ora vengono lasciati soli in una zona di ricerca e salvataggio (Sar, ndr) dell’ Unione europea (!)… Fate il vostro lavoro. Salvateli».

Foto copertina: ANSA | Una foto tratta dal profilo Twitter @MSF mostra la nave Louise Michel, finanziata dallo street artist Banksy per soccorrere i migranti nel Mediterraneo

