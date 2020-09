«Non volete la mascherina? Preferite questo respiratore artificiale? Ecco come funziona»: il video virale di un medico cubano

«Voi cosa preferite? Tutto questo?», dice il dottor Julio Armas mostrando in camera gli strumenti che si usano per intubare i pazienti in terapia intensiva malati Covid-19. Medico d’urgenza, noto in Spagna per il suo profilo attivo sui social network e per le sue varie apparizioni in programmi televisivi, nel video spiega con ironia che se non ci si protegge l’alternativa alla mascherina potrebbe essere semplicemente un respiratore artificiale in un’unità di terapia intensiva.

Immagini: Facebook

Editing Video: Vincenzo Monaco

