È il #WorldCleanUpDay2020: ecco la campagna contro i mozziconi di sigarette in spiaggia e per strada – Il video

Quante volte vi capita di vedere mozziconi di sigaretta in mezzo alla strada? Cimiteri di sigarette per le vie, in città e addirittura in spiaggia. Contro questo malcostume (molto, ma non solo, italiano) è stata oggi lanciata in tutto il paese una campagna di sensibilizzazione. Si chiama #cambiagesto, contro la dispersione nell’ambiente dei mozziconi di sigaretta.

Il lancio nazionale avviene oggi, 19 settembre, a Roma in occasione del #WorldCleanUpDay2020, la giornata mondiale della pulizia del mondo. Ogni giorno, racconta la campagna promossa e finanziata da Philip Morris Italia con il supporto di H+, E.R.I.C.A. e Retake (con il patrocinio dei comuni di Palermo, Salerno, Bari, Livorno, Roma, Padova e della Regione Lazio), oltre 10 miliardi di mozziconi vengono abbandonati nell’ambiente. Sempre oggi l’associazione Retake, partner della campagna, festeggia a Roma il decennale dalla nascita.

Il punto è il senso di responsabilità individuale: per questo la campagna sensibilizza su «comportamenti virtuosi e sostenibili per l’ambiente». La mobilitazione ha già fatto tappa a Palermo, Firenze, Salerno, Livorno e Bari, coinvolgendo, dicono dall’organizzazione, più di 50mila persone tra volontari e cittadini. Ora è la volta di Roma. «Ad oggi la campagna ha risparmiato all’ambiente circa 250mila mozziconi», dicono ancora dall’organizzazione. Le prossime tappe sono Padova (5-24 ottobre), Vercelli (26 Ottobre – 14 Novembre), Genova (16 – 29 Novembre) e Bologna (1-20 Dicembre).

