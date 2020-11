Covid-19, ecco le Province più esposte al contagio. Così il virus corre a velocità diverse nelle varie Regioni

In Lombardia, Milano registra 2.500 nuovi casi ogni 100mila abitanti negli ultimi 30 giorni: cinque volte Bergamo. In Campania, Caserta “doppia” Salerno. A Monza-Brianza il dato più alto, a Vibo Valentia quello più basso

Anche all’interno della stessa Regione il contagio da Coronavirus corre a velocità diverse. Basta guardare alla Lombardia: l’area di Monza-Brianza, la prima in Italia per incidenza del virus con 2.819 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti negli ultimi 30 giorni, ha numeri molto più elevati rispetto a Bergamo, che si ferma a 516 positivi, o Brescia (866). Su livelli simili a Monza-Brianza anche Varese (2.746 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti) e Milano (2.505).

Discorso simile in Toscana, dove Prato, ad esempio, ha 1.558 casi, il doppio rispetto alla Provincia di Grosseto che ne ha 832. In Campania, le situazioni più gravi quanto a nuovi contagi negli ultimi 30 giorni si registrano a Napoli (1.356 ogni 100 mila abitanti) e Caserta (1.349), mentre Salerno e Benevento ne contano “solo” 623 e 633 ogni 100 mila abitanti. Ancora, in Abruzzo la Provincia di Pescara ha 593 casi ogni 100 mila abitanti, tre volte meno del capoluogo L’Aquila.

Restrizioni diverse all’interno della stessa Regione?

Questi dati contribuiscono a spiegare perché il governo, dopo la divisione dell’Italia in tre fasce di rischio, stia pensando di applicare restrizioni diverse anche all’interno degli stessi territori regionali. Tra le prime Regioni a sperimentare una soluzione simile, riporta Il Sole 24 Ore, potrebbe esserci la Lombardia, con Bergamo e Brescia che andrebbero a beneficiare di restrizioni meno severe dopo essere state tra le città più colpite dalla prima ondata. Preme per una rimodulazione delle misure su base provinciale in Campania anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Preoccupano anche Aosta, Como e Torino

A livello nazionale, tra le 107 Province italiane quelle che registrano l’incidenza più alta di nuovi casi negli ultimi 30 giorni – assieme alle già citate Monza-Brianza, Milano e Varese – sono Aosta (2.672), Como (2.335) e Torino (2.007). Tra le Province con una bassa incidenza, invece, si trovano Vibo Valentia con appena 146 contagi, Catanzaro con 191 casi e Lecce con 234.

