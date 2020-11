Coronavirus, i numeri dell’Oms: «In Europa un morto ogni 17 secondi nell’ultima settimana» – Il video

In Europa, nell’ultima settimana, ogni 17 secondi una persona è morta a causa del Coronavirus. Il dato, che fa rabbrividire, arriva da Hans Kluge, direttore regionale dell’Oms. Il medico belga lo ha comunicato durante un briefing in cui ha aggiornato sulla situazione della pandemia nel Vecchio continente. «In Europa», ha spiegato Kluge, «abbiamo il 28% dei malati globali di Covid-19 e il 26% dei decessi totali». Siamo dunque «di nuovo l’epicentro» dell’epidemia, assieme agli Stati Uniti. Per Kluge «la luce in fondo al tunnel c’è, ma ci aspettano sei mesi duri». Quanto al Natale, sarà certamente «diverso», ma «questo non vuol dire che non sarà un Natale felice».

Video: Facebook / CGTNEurope

