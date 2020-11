Femminicidio a Pordenone, uccide la compagna a coltellate, poi si costituisce con le mani ancora sporche di sangue

Quando è arrivato in Questura aveva ancora le mani sporche di sangue. Un uomo di 33 anni si è costituito questa notte dopo aver ucciso a coltellate la sua compagna a Riveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Il corpo della donna è stato ritrovato dalla polizia ancora nella casa dove i due convivevano da circa un anno. Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

Ieri altri due femminicidi

Una notizia che arriva a 24 ore dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e soprattutto a 24 ore da altri due femminicidi. Il primo in provincia di Padova dove una donna di 40 anni è stata accoltellata al petto dal marito che poi ha chiamato i carabinieri; il secondo a Catanzaro dove un 36enne è stato fermato per l’omicidio di una donna con cui aveva una relazione. Anche in questo caso la vittima è stata accoltellata.

Più di 90 donne uccise nel 2020

Una carneficina: basti pensare che, nei primi dieci mesi del 2020, sono state uccise 91 donne, secondo il rapporto Eures sul femminicidio. Ogni 3 giorni una donna viene assassinata.

