Coronavirus. Infermiera sviene per colpa del vaccino Pfizer? Alt! Poteva svenire anche per altri motivi

Il 17 dicembre 2020 viene diffusa la notizia della «reazione avversa» al vaccino Pfizer da parte di un’infermiera del CHI Memorial Hospital di Chattanooga, nel Tennessee. L’operatrice sanitaria, Tiffany Dover, è svenuta poco tempo dopo l’iniezione mentre interveniva davanti alle telecamere del canale televisivo WRCBTv.

Il 19 dicembre 2020 Stefano Montanari pubblica un post Facebook in cui non insinua il dubbio, senza spiegare il perché, sulle dichiarazioni dello staff medico dell’ospedale a seguito dei fatti. Le informazioni per rispondere a questo dubbio erano già a disposizione giorni prima del post.

Giovedì 17 dicembre 2020 presso il CHI Memorial di Chattanooga, nel Tennessee, diversi operatori sanitari si sono sottoposti al vaccino Pfizer anti Covid19. L’infermiera Tiffany Dover, dopo essersi sottoposta all’iniezione, è svenuta mentre parlava di fronte alle telecamere. I medici dell’ospedale avevano escluso il collegamento tra il vaccino Pfizer e lo svenimento, ma Stefano Montanari non si trova d’accordo senza spiegare il perché:

Nell’articolo del canale televisivo NewsChannel 9, del 17 dicembre e aggiornato sempre il 17 dicembre, troviamo il video originale dello svenimento e le dichiarazioni della stessa infermiera dopo i fatti:

Dover soon recovered, and minutes later was able to get up and speak with us on camera again. The doctors there at CHI Memorial said this is not related to the ingredients in the Pfizer COVID-19 vaccine.

According to the CDC, fainting can happen after many types of vaccinations and medical procedures. The CDC says although fainting has a variety of possible causes, it is usually triggered by pain or anxiety.

Dover also told us she has a condition where she often faints when she feels pain, so this wasn’t a surprise to her that it happened.