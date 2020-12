Vaccino anti-Covid, un altro colpo al piano italiano. L’Ema frena su AstraZeneca: «Improbabile il via libera a gennaio»

L’azienda non ha ancora fatto domanda per l’autorizzazione. Slitta intanto la fornitura di 470mila dosi di Pfizer, che saranno distribuite ai siti regionali domani

Non arrivano buone notizie sul fronte Astrazeneca. L’ultimo sviluppo, nella tortuosa corsa al vaccino anti-Covid di Oxford, è la frenata da parte dell’Ema, l’Agenzia europea per il farmaco: «Improbabile il via libera a gennaio». Il vice direttore esecutivo Noel Wathion ha spiegato che l’azienda non ha ancora fatto domanda per l’autorizzazione e che servono ancora «altri dati sulla qualità del vaccino».

Un duro colpo per il piano vaccinale italiano, che con 40 milioni di dosi ha puntato moltissimo sulla formula inglese e che deve fare i conti con una serie di intoppi che stanno frenando AstraZeneca, da cui dipende quasi il 60% delle dosi previste per i primi tre mesi del 2021. Sullo sfondo della corsa a rilento al vaccino di Oxford, come spiegato oggi da Open, a gettare ulteriori ombre sulla strategia italiana ci sono le perplessità su un piano B, legato a Pfizer, che non convince appieno.

L’Ue acquista altre 100 milioni di dosi da Pfizer

A cercare di rassicurare l’Italia al pari degli altri Paesi europei sono arrivate a stretto giro le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che su Twitter ha annunciato: «Abbiamo deciso di prendere altre 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino BioNTech/Pfizer, già in uso per vaccinare gli europei. Avremo quindi 300 milioni di dosi di questo vaccino, che è stato valutato sicuro ed efficace. Altri vaccini seguiranno».

In ritardo le 470mila dosi attese in Italia

Proprio sul fronte del vaccino Pfizer, intanto, arriva la notizia che la fornitura di 470 mila dosi slitterà di qualche ora. «Arriveranno sul territorio italiano in tarda serata» ha fatto sapere il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, «Pfizer ha appena comunicato un diverso calendario per la consegna dei vaccini in Italia». Le scorte arriveranno a bordo di 6 aerei che atterreranno in diversi aeroporti del Paese, tra cui Milano e Roma. Il passo successivo sarà poi la distribuzione capillare nei 203 siti regionali adibiti alla somministrazione, a partire dalla mattinata di domani. Un procedimento che andrà avanti fino al 31 di dicembre e di cui la stessa Pfizer si farà carico.

