I pazienti in rianimazione sono 2.400 (+14 rispetto a ieri) mentre il tasso di positività risale al 5,3 per cento (ieri era al 4,6)

Il bollettino del 24 gennaio

Oggi 24 gennaio sono 299 le vittime di Covid in Italia per un totale di 85.461 decessi dall’inizio della pandemia, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri i morti erano 488. I nuovi casi, invece, sono +11.629 contro i +13.331 di ieri e i +13.633 del giorno prima. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di +216.211 contro i +286.331 di ieri e i +264.728 del 22 gennaio. Il totale di tamponi effettuati, dall’inizio del monitoraggio, è di 30.934.035. Il tasso di positività è risalito al 5,3 per cento (ieri era al 4,6). I ricoverati oggi sono 21.309 (-94, ieri 21.403) mentre i pazienti in rianimazione sono ancora 2.400 (+14, ieri 2.386). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 120 contro i 174 di ieri. I casi totali sono 2.466.813, gli attualmente positivi 499.278 (+444), i dimessi e i guariti 1.882.074 (+10.885) mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 475.569 persone (+524). Le regioni con il maggior incremento di casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (+1.375), Emilia-Romagna (+1.208) e Campania (+1.069).

I dati di oggi 24 gennaio 2021

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

